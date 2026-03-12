Olieprijs blijft stijgen ondanks recordvrijgave uit noodreserves

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen zijn donderdag verder gestegen. De aankondiging van de recordvrijgave van 400 miljoen vaten olie uit noodreserves door leden van het Internationaal Energieagentschap (IEA) lijkt de oliemarkt niet te kalmeren. De Verenigde Staten kondigden afzonderlijk aan 172 miljoen vaten uit hun noodreserves te onttrekken als onderdeel van deze gecoördineerde actie.

De plannen om de grootste noodvoorraad olie in de geschiedenis beschikbaar te stellen, lijken daarentegen een signaal af te geven dat de energiemarkten zich voorbereiden op een oorlog in het Midden-Oosten die veel langer kan duren dan aanvankelijk verwacht. Oliehandelaren denken daarnaast niet dat de maatregelen de enorme aanbodschok als gevolg van de oorlog en de verstoringen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz snel kunnen opvangen.

Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, kostte donderdagochtend 7 procent meer op 98,42 dollar per vat en bleef daarmee rond de 100 dollar hangen. Een vat Amerikaanse olie werd 6,6 procent duurder op bijna 93 dollar.