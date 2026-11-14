Het hele Black Friday -circus staat weer op punt van beginnen, je gaat de komende weken weer digitaal en analoog om de oren geslagen worden door koopjes en knalkortingen. Maar hoe zit het eigenlijk met retourneren van zwaar afgeprijsde spullen?

Op vrijdag 27 november is het Black Friday en veel webshops beginnen al eerder. Die korting verandert niets aan je bedenktijd en je recht om online gekochte spullen terug te sturen.

Mag een afgeprijsd product terug?

Ja. Bij een online aankoop van een bedrijf heb je 14 dagen bedenktijd, ook als het product in de aanbieding was. Dat staat in Europese regels die in het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Je hoeft geen reden te geven.

De 14 dagen beginnen volgens de Consumentenbond op de dag na ontvangst. Bestel je op Black Friday en komt het pakket op 1 december, dan heb je tot en met 15 december. Valt de laatste dag in het weekend, dan schuift hij door naar de volgende werkdag.

Kocht je in een gewone winkel, dan heb je geen wettelijke bedenktijd. Ruilen mag dan alleen als de winkel dat zelf aanbiedt.

Hoeveel geld krijg je terug?

De webshop betaalt binnen 14 dagen na je annulering het aankoopbedrag terug plus de standaard verzendkosten, schrijft de overheid op Ondernemersplein . Stuur je maar een deel van de bestelling terug, dan mag de winkel de verzendkosten houden. De verkoper mag ook wachten met betalen tot het pakket terug is of tot je kunt laten zien dat je het hebt verstuurd.

De retourkosten zijn voor jou als de webshop dat voor de koop heeft gemeld. Zo niet, dan betaalt de winkel ook de retourzending.

Sinds 19 juni: de herroepingsknop

Een brief of formulier is niet meer nodig. Sinds 19 juni 2026 moeten webshops en apps een herroepingsknop hebben, een vaste plek waar je de koop met een paar klikken ongedaan maakt. Die knop mag niet achter een menu of een inlogscherm zitten. Je vult je naam, het ordernummer en het product in en krijgt meteen een bevestiging. Bij een bestelling van meerdere spullen kun je er ook één annuleren.

Consumenten hebben recht op de bedenktijd. Dat recht moet ook eenvoudig uit te oefenen zijn. - Martijn Ridderbos, bestuurslid van de ACM

Ontbreekt de knop of vertelt de winkel niets over je bedenktijd, dan loopt die door tot 14 dagen nadat de winkel je alsnog informeert. Die verlenging duurt hooguit een jaar.

Mag je het product eerst uitproberen?

Uitpakken en bekijken mag, als je het netjes doet. Een jas pas je, een koptelefoon zet je even op. Gebruik je het product langer dan nodig is om te beoordelen of je het wilt houden, dan mag de verkoper een vergoeding vragen voor de waardevermindering.

Wat mag je niet terugsturen?

Een paar soorten aankopen vallen buiten de bedenktijd, ook met Black Friday:

spullen op maat of met een persoonlijke opdruk;

eten en andere producten die snel bederven;

hygiënische producten waarvan je de verzegeling hebt verbroken, zoals een elektrische tandenborstel of oordopjes;

software, films en games waarvan je de seal hebt verbroken, en downloads die je al hebt gestart;

concertkaartjes, vliegtickets en hotelnachten op een vaste datum;

spullen van een particulier, ook als je ze via een platform als Marktplaats of Vinted koopt.

Wanneer je een klacht indient

Weigert de webshop je annulering of blijft het geld na 14 dagen weg, stuur dan een schriftelijke herinnering met een termijn. Meld de webshop daarna bij ConsuWijzer, het loket van de ACM. Bij een Nederlandse webshop met een Thuiswinkel-keurmerk kun je ook naar de Geschillencommissie.

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