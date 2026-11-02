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Zelensky waarschuwt voor Russische aanvallen tijdens midterms

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP) - De Oekraïense president vreest dat de aandacht die uitgaat naar de Amerikaanse parlementsverkiezingen deze week, de midterms, de aandacht zal afleiden van de oorlog tegen zijn land. In zijn dagelijkse videotoespraak aan Oekraïners zegt het staatshoofd dat Rusland dat momentum kan aangrijpen om aanvallen uit te voeren op zijn land. Zelensky zegt daarbij over informatie te beschikken dat Rusland een grootschalige aanval voorbereidt.
Zinspelend op de dieseldeal die de Amerikaanse president Donald Trump onlangs met Rusland sloot, zegt Zelensky dat er "geen spelletjes moeten worden gespeeld met Ruslands olie- en gasinkomsten". Die overeenkomst met het Kremlin werd breed gezien als ommezwaai in Trumps steun voor Oekraïne, ook omdat zo'n stap indirect de Russische oorlogsinspanning steunt.
"We moeten op zo'n manier druk op Rusland zetten dat het geen ander alternatief heeft dan de oorlog te beëindigen. Amerika kan dit", aldus Zelensky.
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