Zelensky wacht nog steeds af wie namens Rusland naar Turkije komt

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky weet nog steeds niet wie donderdag namens Rusland naar Turkije komt voor de geplande onderhandelingen met Oekraïne. Zelensky wil alleen meedoen aan de gesprekken als president Vladimir Poetin zelf komt, maar die heeft zijn aanwezigheid nog niet bevestigd.

"Ik wacht af wie er uit Rusland komt en dan zal ik bepalen welke stappen Oekraïne moet nemen", aldus Zelensky in zijn dagelijkse toespraak. "De signalen in de media zijn tot nu toe niet overtuigend", zei de president over de kans dat Poetin zelf zal komen. Poetin is volgens Zelensky alleen maar bezig met het voortzetten van de beschietingen op Oekraïne.

"Het is nu zelfs nog duidelijker voor de hele wereld dan op enig ander moment tijdens de volledige oorlog dat het enige obstakel voor de vrede een gebrek aan Russische wil is."