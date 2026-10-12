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Zweden en Estland willen bevroren Russische tegoeden vrijmaken

Samenleving
door anp
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LUXEMBURG (ANP) - De bevroren Russische tegoeden moeten worden vrijgemaakt en worden ingezet voor hulp aan Oekraïne, vindt de Zweedse minister Maria Malmer Stenergard (Buitenlandse Zaken). Ook de Estse buitenlandminister Margus Tsahkna dringt daarop aan. Dat zeiden beide ministers maandag voor het begin van de vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken.
Malmer Stenergard wil de komende maanden concrete voorstellen van de Europese Commissie zien. Het moet om voorstellen gaan "die geen onevenredige risico's met zich meebrengen voor bepaalde lidstaten". Ze doelt daarbij op België, dat fel gekant is tegen het gebruik van die miljarden. Die staan geparkeerd bij een financiële instelling in België, waardoor het land voor Russische represailles vreest.
De Zweedse minister haalde uit naar EU-landen die geen of nauwelijks bilaterale steun aan Oekraïne geven. De steun aan Oekraïne is nog steeds lager dan het totale importbedrag van EU-landen uit Rusland, zei ze op basis van berekeningen.
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