Zelensky wil in Turkije onderhandelingen nieuw leven inblazen

door anp
dinsdag, 18 november 2025 om 9:11
KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is van plan woensdag naar Turkije te gaan. Hij wil daar de onderhandelingen voor een einde aan de oorlog met Rusland nieuw leven inblazen en zegt oplossingen te hebben ontwikkeld "die we aan onze partners zullen voorstellen".
"Alles in het werk stellen om het einde van de oorlog dichterbij te brengen is de hoogste prioriteit van Oekraïne", aldus Zelensky. Er wordt volgens hem ook gewerkt aan het hervatten van de uitwisseling van krijgsgevangenen.
Zelensky is op bezoek in Europa. Maandag ging hij langs bij de Franse president Emmanuel Macron. Daar sprak hij af dat Oekraïne de komende jaren tot honderd moderne Franse gevechtsvliegtuigen aanschaft. Dinsdag bezoekt de Oekraïense president Spanje, waar hij onder andere de Spaanse premier Pedro Sánchez en koning Felipe ontmoet.
