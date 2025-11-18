ECONOMIE
China herhaalt onvrede in gesprek met Japanse topfunctionaris

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 november 2025 om 9:19
anp181125071 1
BEIJING (ANP/AFP/RTR) - China heeft opnieuw "krachtig geprotesteerd" tegen de Taiwan-uitspraken van de Japanse premier Sanae Takaichi. Dit gebeurde in een overleg met een Japanse afgevaardigde, die door Tokio is gestuurd om de diplomatieke ruzie te sussen.
Takaichi zei eerder deze maand dat een Chinese aanval op Taiwan het voortbestaan van Japan kan bedreigen. In die situatie maakt de Japanse wetgeving de inzet van militairen mogelijk. Vanuit Beijing werd vervolgens boos gereageerd. Beijing beschouwt Taiwan als een afvallig deel van de Volksrepubliek China.
Masaaki Kanai, de hoogste functionaris van het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken voor Azië en de Stille Oceaan, sprak dinsdag met zijn Chinese tegenhanger Liu Jinsong. China herhaalde tijdens dat overleg zijn onvrede over "de onjuiste opmerkingen van de Japanse premier Sanae Takaichi over China", aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.
