Zelensky wil onderhandelingen met Rusland hervatten

door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 19:40
KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil dat de gesprekken met Rusland over een einde aan de oorlog worden hervat. Hij schrijft op Telegram dat een Oekraïens team onderweg is naar de Verenigde Staten om dit weekend met de Amerikanen te praten over de verdere onderhandelingen.
"De onderhandelingen hebben stilgelegen, het is tijd om ze af te ronden", aldus Zelensky. Volgens hem zijn er signalen dat de VS ook bereid zijn om weer verder te gaan met de gesprekken.
Er zijn meerdere gespreksrondes geweest tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten, maar ze wisten nog geen doorbraak te bereiken. Begin maart stond een ontmoeting in Abu Dhabi op het programma, maar die ging niet door vanwege het begin van de oorlog in het Midden-Oosten.
