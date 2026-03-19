ONL: onacceptabel dat kabinet niet ingrijpt om hoge energieprijs

door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 19:39
anp190326236 1
DEN HAAG (ANP) - ONL voor Ondernemers vindt het "onacceptabel" dat de Nederlandse overheid nog niet ingrijpt om energie en brandstof betaalbaar te houden voor bedrijven. Volgens de ondernemersbelangenorganisatie schuift het kabinet-Jetten mogelijke steunmaatregelen ten onrechte maanden voor zich uit.
"Het kabinet wacht de situatie nog even af, maar ondernemers kunnen niet meer wachten. Zij staan te springen om betaalbare energie en brandstof", zegt ONL-voorman Erik Ziengs in reactie op een eerder deze week verschenen kabinetsbrief.
Het kabinet stelde maandag onder meer een energietoeslag te overwegen om de hogere energierekening als gevolg van de oorlog in Iran te drukken. Dat is een van de maatregelen die het kabinet gaat onderzoeken. Er wordt ook gekeken naar een energieprijsplafond, tijdelijk lagere energiebelasting en brandstofaccijnzen, hogere huurtoeslag en een verhoging van het minimumloon. Voorlopig grijpt de regering echter nog niet in.
loading

ANP-519259708

Key Speakers At The US Saudi Investment Forum

182156727_m

ftcms_abef6de9-ebe9-46d7-bc51-764d94c8a96a

4373

208146192_m

Loading