Zelensky wil volgende week nieuw vredesoverleg met Russen

Oekraïne wil volgende week nieuw vredesoverleg met de Russen om een einde te maken aan de Russische oorlog tegen het buurland. De Russische kant is een ontmoeting aangeboden, meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op Telegram.

Volgens Zelensky is een bijeenkomst "op het niveau van leiders" nodig om een blijvende vrede te regelen. Oekraïne is klaar voor zo'n ontmoeting, benadrukte de president. "We moeten er alles aan doen om een staakt-het-vuren te bereiken. En de Russische kant moet ophouden zich te verstoppen voor beslissingen. Uitwisseling van gevangenen. Kinderen terugsturen. Stoppen met moorden."

Zelensky meldde verder dat het contact met Rusland over de uitwisseling van meer krijgsgevangenen gaande is. Oekraïne blijft de afspraken van de laatste bijeenkomst in Istanbul nakomen, verzekerde hij. Er wordt gewerkt aan een nieuwe uitwisseling.