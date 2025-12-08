ECONOMIE
Zelensky wil VS dinsdag aangepast vredesplan voorleggen

Samenleving
door anp
maandag, 08 december 2025 om 20:34
anp081225139 1
LONDEN/BRUSSEL (ANP/RTR) - Oekraïne verwacht de Verenigde Staten dinsdag een aangepast vredesplan voor te leggen, zegt president Volodymyr Zelensky. De jongste Amerikaanse vredesvoorstellen zijn maandag bijgesteld in overleg met Europese bondgenoten.
"Ik denk dat het plan morgen klaar zal zijn, ergens in de avond", zei Zelensky na besprekingen met Europese leiders onder wie demissionair premier Dick Schoof. De Amerikaanse voorstellen waren vorige week door Rusland aangepast en uitgebreid tot 27 punten. Zelensky spreekt nu van 20 punten.
Een van de felstomstreden kwesties, de eis van Rusland dat Oekraïne grondgebied in het oosten van het land afstaat, is volgens Zelensky niet opgelost. Het opgeven van de Donbas blijft onmogelijk, onderstreept hij. De VS voeren volgens de Amerikaanse nieuwssite Politico de druk op Oekraïne op om daarmee toch akkoord te gaan.
