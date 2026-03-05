Eurocommissaris: EU moet voorbereid zijn op vluchtelingenstroom

De Europese Unie moet "op alle fronten" voorbereid zijn op een vluchtelingenstroom vanuit het Midden-Oosten, zei Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie) donderdag. Op dit moment is daar nog geen sprake van, "maar we moeten natuurlijk altijd waakzaam blijven."

De EU werkt hierin samen met partners in de regio en met internationale organisaties, zei Brunner na afloop van een vergadering met EU-ministers van Asiel en Migratie in Brussel. De Eurocommissaris heeft deze week onder meer gesproken met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Brunner benadrukte dat de EU er heel anders voorstaat dan tien jaar geleden, toen een grote stroom Syrische vluchtelingen tot een asielcrisis in Europa leidde. Sindsdien zijn er veel maatregelen genomen om het aantal asielzoekers terug te dringen. Daarnaast wordt het EU-asiel- en migratiepact op 12 juni van kracht, met strengere regels voor toelating, verdeling en opvang van asielzoekers, zei Brunner.