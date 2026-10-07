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Zes aanhoudingen om diefstal uit Zuid-Frans Renoir Museum

Samenleving
door anp
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NICE (ANP) - De Franse politie heeft in verscheidene delen van het land zes arrestaties verricht in verband met de diefstal van vier werken van de beroemde schilder Pierre-Auguste Renoir. Die werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, vlak bij Nice.
De nieuwszender BFMTV berichtte dat de politie zeker twee van de zes verdachten beschouwt als degenen die de schilderijen hebben ontvreemd uit het museum. Twee van de vier werken van Renoir werden snel teruggevonden, maar de andere niet. De zes zijn aangehouden in de departementen Alpes-Maritimes, Hérault en Jura.
De impressionist Renoir (1841-1919) woonde aan het eind van zijn leven in Cagnes-sur-Mer. Daar is het museum gesticht in zijn voormalige huis. In Frankrijk zijn musea vaker doelwit van rovers, zoals afgelopen jaar het Louvre in Parijs en meer recent musea in Straatsburg en Châtillon-sur-Seine.
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