Baanwielrenners nog niet onder de indruk van olympische piste LA

APELDOORN (ANP) - De Nederlandse baanwielrenners zijn nog niet onder de indruk van de olympische piste van de Spelen van Los Angeles in 2028. "Afgelopen zomer zijn we een week naar LA geweest om de baan te verkennen, maar die voelt heel klein en compact. Het is niks vergeleken hier met Omnisport", zei vijfvoudig olympisch kampioen Harrie Lavreysen tijdens een persmoment langs de wielerbaan in Apeldoorn.

Wel wordt de Carson Velodrome de komende twee jaar nog verbouwd en moet er meer ruimte voor publiek komen. "Maar voor nu heerst er helemaal geen olympisch gevoel; ik kan me moeilijk voorstellen dat daar de Spelen zijn", aldus Lavreysen.

Wat betreft de sfeer in het stadion heeft bondscoach Hugo Haak ook nog vertrouwen. "Met de aankleding die ze daar hebben, zullen ze uiteindelijk wel een olympische sfeer kunnen creëren. Maar het gebouw blijft hetzelfde, dus het zal denk ik nooit de allure hebben van een stadion zoals we die kennen uit Tokio of Parijs."