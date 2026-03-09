Zes doden bij Israëlische aanvallen in Gazastrook

GAZA-STAD (ANP) - Bij twee Israëlische aanvallen in Gaza zijn zondag zes Palestijnen omgekomen. Onder de doden zijn twee minderjarigen. Dat melden lokale gezondheidsautoriteiten. Het waren volgens hen de dodelijkste aanvallen in Gaza sinds het begin van de oorlog tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran.

Drie mannen kwamen in de buurt van een universiteit in het westen van Gaza-Stad om bij een luchtaanval. Het Israëlische leger verklaarde dat het bij de aanval twee Hamas-leden had gedood.

De minderjarigen, twee meisjes, kwamen met een derde persoon om bij beschietingen door Israëlische tanks in een vluchtelingenkamp in Nuseirat. Daarbij raakten volgens de autoriteiten ook tien mensen gewond, onder wie kinderen.

Israël en Hamas sloten in oktober een staakt-het-vuren, maar het geweld gaat bijna dagelijks door. Beide partijen geven elkaar de schuld van het schenden van het bestand.