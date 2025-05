Zes Europese landen verwerpen Israëlisch plan voor bezetting Gaza

DUBLIN (ANP) - Zes Europese landen hebben zich in een gezamenlijke verklaring uitgesproken tegen de nieuwe Israëlische plannen voor de bezetting van de Gazastrook. De buitenlandministers van Ierland, IJsland, Noorwegen, Luxemburg, Slovenië en Spanje "wijzen elke demografische of territoriale verandering in Gaza krachtig af".

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde maandag aan dat Israël de operatie in Gaza uitbreidt en het gebied wil bezetten. Daardoor zou de Palestijnse bevolking "voor haar eigen bescherming" worden verplaatst, verklaarde de premier.

"Dit zou betekenen dat Israël wederom een grens overgaat", schrijven de ministers in de verklaring. "Het vormt een gevaarlijke nieuwe escalatie en brengt alle vooruitzichten op een houdbare tweestatenoplossing in gevaar." Volgens de Europese landen zou Israël het internationaal recht schenden als de bevolking permanent verplaatst wordt.

Van de groep van zes landen heeft alleen Luxemburg de Palestijnse Staat niet erkend.