Beroep wielrenner López tegen dopingschorsing afgewezen

LAUSANNE (ANP) - De Colombiaanse wielrenner Miguel Ángel López moet zijn schorsing van vier jaar wegens overtreding van de dopingregels uitzitten. López, bijgenaamd Superman, kreeg een jaar geleden de schorsing opgelegd door de internationale wielrenunie UCI en ging in beroep bij sporttribunaal CAS.

Die instantie hield in november een hoorzitting en concludeerde dat de straf terecht was. López was in mei 2022, kort voor de start van de Giro d'Italia in het bezit geweest van menotropine en had dat verboden middel ook gebruikt. Volgens het CAS heeft de UCI voldaan aan de bewijslast en is er geen reden de straf terug te draaien. De schorsing blijft gehandhaafd tot 25 juli 2027.

López (31) was in 2022 al ontslagen door zijn ploeg Astana omdat hij nauwe banden zou hebben met een omstreden Spaanse arts. Daarop ging hij fietsen voor Team Medellín.

López werd derde in de Ronde van Italië van 2018 en behaalde dat jaar dezelfde klassering in de Vuelta. In de Tour de France van 2020 werd hij zesde.