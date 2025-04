Zestien doden door noodweer in de VS

WASHINGTON (ANP/DPA) - Zeker zestien mensen, onder wie twee kinderen, zijn sinds woensdag omgekomen door hevig onweer en overstromingen in het Midwesten en zuiden van de Verenigde Staten, meldden lokale media. In sommige gebieden staan hele huizenblokken onder water, ook zijn er verschillende tornado's gemeld.

Volgens CNN vielen de slachtoffers in de Amerikaanse staten Tennessee, Missouri, Indiana, Arkansas en Kentucky. De autoriteiten in Tennessee bevestigen dat alleen al in deze staat tien doden zijn gevallen door het noodweer. In Kentucky werd een 9-jarig jongetje die op weg was naar een bushalte meegesleurd door het woeste water. Hij werd later dood teruggevonden. Een 74-jarige man kwam vast te zitten in zijn auto en overleed nadat zijn voertuig volledig onder water kwam te staan.

In Missouri kwamen twee brandweermannen om toen ze op verschillende plekken aan het werk waren. In Indiana stierf een 27-jarige man door hoogspanningskabels die tijdens een storm naar beneden kwamen. In Arkansas overleed een 5-jarig kind thuis, ook zijn dood had volgens de autoriteiten te maken met het slechte weer. Volgens ABC News is er in deze staat in een paar dagen tijd net zoveel regen gevallen als er normaal in drie maanden naar beneden komt.

In maart vielen er door slecht weer in het Midwesten en het zuiden van de VS ongeveer veertig doden.