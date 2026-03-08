ECONOMIE
Zeven gewonden door ongeluk bij Maarssen, toestand onbekend

Samenleving
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 18:18
MAARSSEN (ANP) - Door een ongeluk op de Zuilense Ring (N230) bij Maarssen zijn zondagmiddag zeven mensen gewond geraakt, meldt een woordvoerder van de politie. Het is onbekend hoe het met hen gaat. Bij het ongeval waren twee voertuigen betrokken. De politiewoordvoerder spreekt van een zwaar ongeval.
De hulpdiensten zijn nog massaal ter plaatse op de ringweg, waar het ongeluk rond 16.30 uur gebeurde ter hoogte van de aansluiting op de A2. De weg is daar dicht, meldt ANWB Verkeersinformatie.
Volgens de politiewoordvoerder zijn onder meer de brandweer, ambulance en twee traumahelikopters opgeroepen. De politie onderzoekt de toedracht.
