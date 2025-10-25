Zeven partijen willen transgenderwet opnieuw indienen

HILVERSUM (ANP) - Zeven partijen willen dat de verruiming van de transgenderwet opnieuw wordt ingediend zodat er een debat over kan komen. Dat staat in het stembusakkoord van lhbti+-organisatie COC dat zaterdag is ondertekend door Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Henri Bontenbal (CDA), Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD), Bastiaan Meijer (SP), Ines Kostić (PvdD) en Marieke Koekkoek (Volt).

De wetswijziging zou voor transgenderpersonen drempels verlagen om het geslacht in hun paspoort te veranderen. Voordat de wet helemaal was behandeld in de Tweede Kamer, steunde een Kamermeerderheid een motie van NSC en SGP om de wet in te trekken.

In een verkiezingsdebat van het COC eerder deze maand noemde NSC-Kamerlid Willem Koops het schrappen van de wet een "vergissing", ook al zou zijn partij de wet niet steunen. NSC heeft het stembusakkoord niet ondertekend.

Het CDA zei in het debat op een "constructief kritische manier" naar de wet te kijken als die weer in de Tweede Kamer zou liggen. Ook de VVD heeft er nog vragen over. Toch staat in het stembusakkoord dat alle zeven ondertekenaars een "positieve grondhouding" tegenover de wet hebben, en geen "principiële of morele bezwaren".