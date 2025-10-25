Akkoord: verbied groepsbelediging van vrouwen en transpersonen

HILVERSUM (ANP) - Groepsbelediging van vrouwen en transgender personen moet verboden worden. Dat spreken zeven partijen uit in een zaterdag ondertekend stembusakkoord van lhbti+-organisatie COC. In het Wetboek van Strafrecht staat al wel een straf op het beledigen van groepen mensen vanwege onder meer hun ras, godsdienst of seksuele gerichtheid.

Het zogeheten 'regenboog-stembusakkoord' is voor de vijfde Tweede Kamerverkiezingen op rij ondertekend, deze keer door GroenLinks-PvdA, CDA, D66, VVD, SP, Partij voor de Dieren en Volt. De partijen spreken daarmee uit dat ze een reeks plannen in de komende kabinetsperiode willen uitvoeren.

De meeste wensen uit het akkoord van twee jaar geleden zijn blijven staan. Toen wilden partijen bijvoorbeeld ook al dat er minstens 40 "discriminatierechercheurs" zouden komen. Wel heeft de Tweede Kamer in de tussentijd ingestemd met een verbod op therapieën tegen homoseksualiteit.

Lhbti+-asielzoekers die zich onveilig voelen, moeten op aparte plekken terechtkunnen, stond twee jaar geleden ook al in het akkoord. Nu is daaraan toegevoegd dat in alle azc's "lhbti+-contactpersonen" moeten komen. Nieuw in het akkoord is ook de wet die de geslachtsvermelding van identiteitskaarten schrapt. Zes partijen beloven het voorstel te steunen, het CDA neemt het "zorgvuldig in overweging".