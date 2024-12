Zieke Van Aert mist eerste duel in veldrijden met Van der Poel

MOL (ANP) - Wout van Aert stelt zijn rentree in het veldrijden uit. De Belg is ziek en slaat om die reden maandag de Zilvermeercross in Mol over. Hij mist daardoor ook de eerste confrontatie deze winter met zijn grote rivaal Mathieu van der Poel.

"Spijtig genoeg is Wout van Aert ziek geworden en hij zal morgen nog niet hersteld zijn", meldde Visma-Lease a Bike. "We wensen hem een spoedig herstel toe en hopen hem snel weer in actie te zien."

De Azencross van 27 december in Loenhout is in principe de tweede wedstrijd in het beperkte crossprogramma van Van Aert. De drievoudig wereldkampioen had al besloten niet aan het WK mee te doen. De cross in Loenhout staat ook op het programma van Van der Poel.