Naast je basisverzekering heb je een extra pakket voor de fysiotherapeut, de tandarts of een bril. De basispremie gaat in 2027 flink omhoog, bij de Zorgvariatiepolis van CZ met precies €25 per maand. Dan reken je erop dat je aanvullende verzekering ook duurder wordt.

Bij drie grote namen valt dat mee.

De eerste premies voor aanvullende pakketten zijn bekend. Bij DSW, Menzis en Interpolis betaal je volgend jaar voor je extra pakket even veel of hooguit enkele tientjes per jaar meer. De stijging komt bij hen dus bijna helemaal uit je basispremie. Bij Zilveren Kruis lijkt dat anders te zijn, en van CZ moeten de bedragen nog komen.

Interpolis: hooguit 55 cent per maand erbij

Volgens Zorgwijzer worden de aanvullende verzekeringen bij Interpolis nauwelijks duurder: hooguit € 0,55 per maand. De helft van de pakketten blijft zelfs precies even duur. Er verandert ook iets voor oudere klanten: de leeftijdsafhankelijke premies vervallen. Vanaf 2027 betaalt iedereen dezelfde prijs. In 2026 betaalde je vanaf je dertigste nog iets meer. ZonderMeer kostte voor 30-plussers €6,95 en voor 18- tot en met 29-jarigen €6,75.

Zorgwijzer zette ook de totale maandbedragen van drie combinaties naast elkaar:

ZorgActief + ZonderMeer: van €166,20 naar €172,45, €75 per jaar meer

ZorgActief + MeerZeker + GebitActief 250: van €194,70 naar €200,40, €68 per jaar meer

ZorgActief + ZonderZorgen + GebitActief 500: van €219,70 naar €226,20, €78 per jaar meer

Bijna al dat geld gaat naar de basispolis, want ZorgActief stijgt van €159,25 naar €164,95. Bij de middelste combinatie blijft het aanvullende deel per saldo precies even duur. Wie nu nog ZorgCompact heeft, gaat er meer op vooruit in de kosten: die goedkoopste polis verdwijnt en je gaat automatisch over naar het duurdere ZorgActief.

Menzis: alleen het pakket Aanvullend stijgt, met 50 cent

Menzis heeft de bedragen voor 2027 op zijn eigen website gezet. Wij hebben ze naast de bedragen voor 2026 gelegd, die vergelijker Zorgverzekeringbesparen in oktober op de site van Menzis controleerde:

ExtraVerzorgd 1: €8,60, blijft gelijk

ExtraVerzorgd 2: €25,00, blijft gelijk

ExtraVerzorgd 3: €45,80, blijft gelijk

Aanvullend: van €17,50 naar €18,00

Extra Aanvullend: €31,90, blijft gelijk

Het jongerenpakket JongerenVerzorgd kost in 2027 €21,15. Met de 50 cent erbij voor het pakket Aanvullend betaal je €6 per jaar meer.

DSW en Stad Holland houden alles gelijk

DSW maakte in oktober al bekend dat de aanvullende premies niet omhooggaan. Volgens de verzekeraar kon dat door ook hier het positieve beleggingsresultaat van dit jaar in te zetten. De bedragen blijven €10 voor AV-Compact, €29 voor AV-Standaard, €51 voor AV-Top en €18 voor AV-Student. Ook Stad Holland houdt de premies van zijn aanvullende verzekeringen in 2027 gelijk.

Een gelijke premie zegt niet alles over wat je terugkrijgt. Bij DSW veranderen sommige vergoedingen en voorwaarden wel.

Zilveren Kruis lijkt wel duurder, VGZ is nog niet te vergelijken

Zilveren Kruis heeft zijn bedragen voor 2027 ook online gezet. Voor 30-plussers met Basis Zeker of Basis Exclusief kost de Basis Plus Module €2,25, 1 ster €12,50, 2 sterren €25,95, 3 sterren €48,50 en 4 sterren €74,25. Vergelijker Zorgverzekeringwijzer noemt voor 2026 €10,25 voor 1 ster, €22,50 voor 2 sterren en €42,50 voor 3 sterren. Kloppen die bedragen, dan ga je bij Zilveren Kruis voor je extra pakket €2,25 tot €6 per maand meer betalen. Dat is opvallend, omdat Interpolis net als Zilveren Kruis bij Achmea hoort.

Bij VGZ loopt de premie in 2027 van €6,65 voor het kleinste pakket tot €48,50 voor het meest uitgebreide. De bedragen voor 2026 staan niet in de bronnen die wij hebben bekeken. Hoeveel er bij VGZ bij komt, kunnen we dus nog niet zeggen.

CZ volgt uiterlijk 19 november

Van CZ hebben we nog geen bedragen voor de aanvullende pakketten gevonden. Verzekeraars hebben tot donderdag 19 november om ze te publiceren. Dat ze dan allemaal bekend zijn, is niet zeker. In het vorige overstapseizoen waren op 19 november nog niet alle premies van aanvullende verzekeringen bekend, stelde de NZa vast. In ons eerdere stuk Zit je bij Zilveren Kruis, VGZ, CZ of Menzis? Dit betaal je nu en dit weet je al over 2027 staan de bedragen die je in 2026 betaalt.

Reken het na: basis plus een middenpakket

Neem een DSW-klant met AV-Standaard. Aan de basispolis betaal je volgend jaar €173,25 in plaats van €158,50 per maand. Met de €29 voor het extra pakket erbij:

2026: €187,50 per maand, €2.250 per jaar

2027: €202,25 per maand, €2.427 per jaar

Verschil: €14,75 per maand, €177 per jaar, en dat komt helemaal uit de basispremie

Hoe groot het verschil tussen de basispolissen is, lees je in Tot €649 per jaar verschil: zo groot is het premiegat tussen zorgverzekeringen in 2027. Ga je vergelijken? Leg dan de vergoedingen naast elkaar en niet alleen de premie. Een pakket dat even duur blijft, kan minder fysiotherapiebehandelingen of een lager bedrag voor je bril vergoeden.