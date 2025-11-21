ECONOMIE
Duitse minister Wadephul: er ligt geen vredesplan voor Oekraïne

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 10:47
anp211125126 1
BRUSSEL (ANP) - De Duitse minister Johann Wadephul (Buitenlandse Zaken) ziet het 28-puntenplan van de VS en Rusland voor vrede in Oekraïne niet als een vredesplan. "Het is een lijst met kwesties die dringend besproken moeten worden tussen Oekraïne en Rusland", zei hij voor het begin van een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers van de Indo-Pacifische regio.
Hij vindt het positief dat de Verenigde Staten "een poging doen om beide partijen aan tafel te krijgen", zei Wadephul.
"We willen ervoor zorgen dat Oekraïne vanuit een sterke onderhandelingspositie over deze punten kan spreken", zei de minister. "Het zal Oekraïne zijn dat beslist welke compromissen het sluit, net zoals Rusland dergelijke beslissingen moet nemen. Wij zijn hier geen scheidsrechters, maar we zijn de belangenbehartigers van Oekraïne, omdat Oekraïne zijn vrijheid en de vrijheid van Europa verdedigt."
