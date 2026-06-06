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Provocatie blijft uit tijdens eerste show Ye in Arnhem

Samenleving
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 00:49
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ARNHEM (ANP) - Ye heeft zich tijdens zijn eerste van twee shows in de GelreDome in Arnhem volledig op de muziek gefocust. De Amerikaanse rapper had vanaf zijn metershoge podium in de vorm van een enorme wereldbol nauwelijks interactie met het publiek en eventuele provocerende uitspraken bleven uit.
Aan het optreden in Arnhem ging een wekenlange discussie vooraf, waarbij verschillende partijen zich uitspraken tegen de komst van de rapper. De 48-jarige Ye, voorheen bekend als Kanye West, kwam in het verleden in opspraak vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Daarvoor bood hij later excuses aan.
In Arnhem was daar, behalve een demonstratie buiten het stadion, niets van te merken. Ye sprak het publiek eigenlijk niet toe en was vooral bezig met het afwerken van zijn setlist. Wel merkte hij op dat het "publiek te gek" was. De fans waren ondertussen maar wat blij met Ye's eerste Nederlandse optreden sinds 2013. Ze zongen zijn nummers woord voor woord mee en op het veld ontstonden meerdere moshpits. Ye besloot zijn show met een buiging.
Maandag treedt hij opnieuw op.
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