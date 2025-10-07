Zoektocht naar slachtoffers school Indonesië afgerond

JAKARTA (ANP/DPA/RTR/AFP) - Indonesië heeft de dagenlange zoektocht naar slachtoffers in het puin van een ingestorte school op het eiland Java afgerond. De autoriteiten melden dat meer dan zestig lichamen zijn gevonden.

De instorting vond vorige week plaats toen scholieren zich verzamelden voor een gebedsbijeenkomst. De meeste aanwezigen overleefden dat.

Nationale reddingsdienst Basarnas noemde het op een persconferentie onwaarschijnlijk dat meer lichamen worden aangetroffen. Tot dusver zijn zeventien van de omgekomen slachtoffers geïdentificeerd.

Er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak van de instorting in Sidoarjo. Mogelijk zijn er fouten gemaakt bij de constructie van het gebouw. Het is ook nog onduidelijk of de school een vergunning had.