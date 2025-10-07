ChatGPT integreert apps, waaronder Spotify en Booking.com

SAN FRANCISCO (ANP) - Gebruikers van ChatGPT buiten de Europese Unie kunnen de chatbot voortaan gebruiken om taken uit te voeren in verschillende apps. Zo kunnen zij ChatGPT vragen om afspeellijsten op Spotify te maken of een geschikt hotel te zoeken op Booking.com.

OpenAI verwacht dat de functies binnenkort voor EU-gebruikers beschikbaar komen. ChatGPT kan met de nieuwe functies contact maken met zeven verschillende apps. Naast Spotify en Booking.com gaat het onder meer om grafisch ontwerpplatform Canva en boekingsplatform Expedia. Later komen daar nog meer apps bij.

"Spotify, maak een afspeellijst voor mijn feestje aanstaande vrijdag", is een van de vragen die mensen ChatGPT bijvoorbeeld kunnen stellen. De chatbot kan daarnaast ook een van de apps voorstellen als deze relevant is voor het beantwoorden van een vraag.

Het is niet bekend welke financiële afspraken OpenAI heeft gemaakt over de integratie van de apps.