Zoektocht naar vermiste vlucht MH370 eind december hervat

KUALA LUMPUR (ANP) - De zoektocht naar vlucht MH370 van Malaysia Airlines wordt op 30 december hervat, meldt het Maleisische ministerie van Transport. De meest recente zoektocht in de zuidelijke Indische Oceaan, waar het wrak van het vliegtuig zich naar alle waarschijnlijkheid bevindt, werd in april van dit jaar stopgezet vanwege slechte weersomstandigheden.

Malaysia Airlines-vlucht MH370 verdween in maart 2014 met 239 mensen, onder wie een Nederlander, aan boord van de radar tijdens een reis van Kuala Lumpur naar Beijing. Er zijn meerdere vergeefse operaties geweest om het toestel te traceren op de bodem van de Indische Oceaan ten westen van Australië. Het toestel zou nog zeven tot acht uur hebben gevlogen na het opstijgen in Kuala Lumpur.

Het bedrijf Ocean Infinity, dat al drie eerdere zoekpogingen ondernam, heeft bevestigd dat het de zoekacties op de zeebodem gedurende 55 dagen met tussenpozen zal hervatten, aldus het Maleisische ministerie van Transport.