Zuid-Koreaanse leider kiest geen kant in conflict China en Japan

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 4:16
SEOUL (ANP) - De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung kiest geen partij in het onlangs gerezen diplomatieke conflict tussen China en Japan. Dat zei Lee woensdag tijdens zijn persconferentie ter gelegenheid van de herdenking van de staat van beleg op 3 december in Zuid-Korea. Exact een jaar geleden riep Lee's voorganger, de inmiddels afgezette Yoon Suk-yeol, die af.
China en Japan hebben hun grootste diplomatieke conflict in jaren, dat begon met de suggestie van de Japanse premier Sanae Takaichi dat een Chinese aanval op Taiwan een militaire reactie van Japan kan uitlokken.
Lee zei ook dat hij zal helpen de basis te leggen voor een dialoog tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Zo zou hij overwegen de kwestie van gezamenlijke militaire oefeningen tussen Zuid-Korea en de VS te "onderzoeken". Die oefeningen zijn Noord-Korea al jaren een doorn in het oog.
Lee zei dat hij eigenlijk Noord-Korea excuses zou moeten aanbieden voor het bevel van zijn voorganger om drones en propagandafolders de grens over te sturen. "Maar ik aarzel om dat hardop te zeggen, want dan word ik ervan beschuldigd pro-Noord-Korea te zijn."
Zuid- en Noord-Korea staan al meer dan zeventig jaar met elkaar op voet van oorlog. De Koreaanse Oorlog eindigde in 1953 met een wapenstilstand. Vrede is er sindsdien formeel nooit geweest.
