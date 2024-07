Zo'n 35 mensen protesteren in Maastricht tegen vliegvakanties

MAASTRICHT (ANP) - Ongeveer 35 demonstranten van Extinction Rebellion (XR) protesteren zaterdag op Maastricht Aachen Airport tegen vliegvakanties. Dit laten woordvoerders van de luchthaven en XR weten. Passagiers en vluchten hebben er volgens hen geen last van.

De klimaatdemonstranten zijn volgens de woordvoerster van XR niet van plan het vliegverkeer te verstoren. Afgelopen week was dit wel het geval op andere vliegvelden in Europa. Zo hadden klimaatactivisten zich vastgelijmd op een landingsbaan van de Duitse luchthaven Keulen-Bonn.

XR demonstreert in de middag ook op Schiphol. De klimaatactiegroep wil vakantiegangers laten zien dat vliegen niet nodig is en je in Nederland ook vakantie kan vieren.

De woordvoerder van Maastricht Aachen Airport noemt de sfeer "gemoedelijk". "Mensen staan opgesteld voor de terminal met opblaasdolfijnen, spandoeken en parasols. Er wordt gebadmintond en er is muziek."