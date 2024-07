Kamminga en Corbeau overtuigend naar halve finales 100 school

PARIJS (ANP) - Zwemmers Arno Kamminga en Caspar Corbeau hebben zich op de Olympische Spelen van Parijs overtuigend geplaatst voor de halve finales van de 100 meter schoolslag. Kamminga zwom bij de opening van het zwemtoernooi in de goedgevulde en sfeervolle La Défense Arena de gedeeld vierde tijd (59,39). Corbeau ging met een persoonlijk record van 59,04 zelfs als eerste door.

Katwijker Kamminga pakte drie jaar geleden in Tokio zilver op zowel de 100 als 200 school. Na een burn-out heeft hij zijn niveau van toen echter nog niet aangetikt. De specialiteit van Corbeau is de 200 meter schoolslag. Daarop pakte de geboren Amerikaan in februari WK-zilver, mede door het ontbreken van meerdere wereldtoppers.

Tessa Giele plaatste zich als vijftiende van de zestien voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. De debutante kwam met 57,89 nog niet in de buurt van haar persoonlijk record van 57,38, waarmee ze zich in april plaatste voor de Spelen.