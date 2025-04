Zo'n 40 klimaatactivisten aangehouden op A12 en zitten nog vast

DEN HAAG (ANP) - Ongeveer veertig klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) zijn zondagmiddag aangehouden nadat zij opnieuw de A12 in Den Haag blokkeerden. Ze zitten nog vast, meldt een politiewoordvoerder.

Het is niet bekend hoe lang de actievoerders vast blijven zitten. Zaterdag bezette de klimaatactiegroep de weg ook al, toen werden honderden mensen aangehouden. Het is nog niet bekend of zij inmiddels allemaal weer vrij zijn.

XR schreef op X dat ooggetuigen zagen dat een actievoerder zondag op haar gezicht werd geslagen door een agent, waarna zij het bewustzijn verloor. De politie meldt zich niet in dit beeld te herkennen.