Krant: Waltz verwarde nummer journalist met dat van woordvoerder

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz dacht medio maart een veiligheidswoordvoerder te hebben toegevoegd aan een Signal-groepschat over plannen voor Amerikaanse aanvallen in Jemen, maar voegde onbedoeld een journalist toe. Dat schrijft de krant The Guardian op basis van drie personen die op de hoogte zijn van een Witte Huis-onderzoek naar de kwestie.

Op 13 maart wilde Waltz de woordvoerder van de nationale veiligheidsraad Brian Hughes toevoegen aan de Signal-groepschat genaamd 'Houthi PC small group', maar voegde Atlantic-journalist Jeffrey Goldberg toe. Goldberg publiceerde later over de chat, toen de besproken aanvallen al waren uitgevoerd. De fout van Waltz was ingegeven door het algoritme van zijn iPhone, zo blijkt volgens The Guardian uit het onderzoek.