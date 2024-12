Zo'n 50 direct getroffenen bijeen na explosies Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Zo'n vijftig direct getroffenen door explosies aan de Tarwekamp in Den Haag zijn op dit moment bij elkaar op een besloten bijeenkomst. Ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen en wethouder Robert Barker zijn daarbij aanwezig. Barker is wethouder van het stadsdeel Haagse Hout, waar de Tarwekamp ligt.

"De burgemeester is er vooral om te luisteren", vertelt een woordvoerder. "Hij gaat van tafel naar tafel om mensen een hart onder de riem te steken." Volgens de woordvoerder krijgt Van Zanen vaak de vraag of er wel doorgezocht gaat worden. "Hij verzekert mensen dan dat wij alles op alles zetten om iedereen terug te vinden."

Later op de avond is er ook een bijeenkomst voor omwonenden. Die is in het tennispark Mariahoeve en start om 21.00 uur. Bij de explosies kwamen zeker vier mensen om, ook is rond 18.00 uur een persoon levend onder het puin vandaan gehaald.