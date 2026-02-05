Een nieuwe wijnstijl verovert de wereld: blouge. Deze speelse creatie combineert rode en witte druiven in één fles en spreekt een nieuwe generatie wijnliefhebbers aan die verrassende smaken zoeken.​

Wat is blouge precies?

De naam blouge is een samenvoeging van de Franse woorden blanc (wit) en rouge (rood). Anders dan rosé – die uitsluitend van rode druiven wordt gemaakt – ontstaat blouge door rode en witte druiven samen te fermenteren. Het resultaat is een wijn die licht en verfrissend smaakt als een witte wijn, maar de structuur en diepte van een rode wijn bezit.​

Christian Binner uit de Elzas wordt gezien als een van de pioniers van deze stijl met zijn Côtes d'Amourschwihr Pinots, een blend van pinot gris en pinot noir. Inmiddels experimenteren wijnmakers wereldwijd met deze techniek: van Boogie Woogie uit de Languedoc tot Rainbow Juice uit Australië.​

Waarom nu zo populair?

Klimaatadaptatie

Opvallend is dat blouge wijnmakers ook helpt inspelen op klimaatverandering . Hogere temperaturen zorgen dat druiven sneller suiker opbouwen, wat leidt tot wijnen met hoge alcoholpercentages van 15-16 procent. Door witte druiven toe te voegen wordt de zuurgraad verhoogd en het alcoholniveau verlaagd. Wijnmakers kunnen bovendien witte en rode druiven op verschillende momenten oogsten, wat extra flexibiliteit biedt.​

Marktpotentie

Hoewel data-analisten blouge nog te niche vinden om te volgen, groeit de interesse snel. Aubert & Mathieu verkocht in 2025 zo'n 20.000 flessen van hun Boogie Woogie – 40 procent meer dan het jaar ervoor. Sommige wijnwinkels en restaurants erkennen "light red" inmiddels als aparte categorie. De grote doorbraak lijkt aanstaande.​

Blouge in cijfers