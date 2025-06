Museumdirecteur Kim Sajet wacht niet op Trump en stapt zelf op

WASHINGTON (ANP) - Kim Sajet, de directeur van de National Portrait Gallery in Washington, stapt op. Dat meldt onder meer The New York Times op basis van een verklaring van Sajet in een interne e-mail van het Smithsonian, het instituut dat toezicht houdt op het museum. Eind mei deelde president Donald Trump dat hij Sajet wilde ontslaan, omdat hij haar om haar progressieve diversiteitsbeleid niet geschikt vond voor de functie.

In de verklaring legt Sajet uit dat ze opstapt in het belang van het museum. "Dit was geen gemakkelijke beslissing, maar ik geloof dat het de juiste is", deelt ze. "Vanaf het allereerste begin is het mijn leidraad geweest om het museum op de eerste plaats te zetten. Vandaag geloof ik dat een stap opzij de beste manier is om het instituut te dienen dat mij zo na aan het hart ligt."

De National Portrait Gallery is een museum in Washington met duizenden schilderijen van Amerikaanse politici, wetenschappers, activisten en artiesten die een bijdrage aan de geschiedenis van de VS hebben geleverd.