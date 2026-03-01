ECONOMIE
Zo'n tweehonderd feestende mensen bij Iraanse ambassade Den Haag

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 14:46
anp010326132 1
DEN HAAG (ANP) - Bij de Iraanse ambassade in Den Haag vieren zo'n tweehonderd mensen feest na de dodelijke aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op het regime van Iran. Meerdere kopstukken, onder wie ayatollah Ali Khamenei, kwamen daarbij om. Het Iraanse volkslied klinkt en er is een metersgrote Iraanse vlag uitgerold waarmee wordt gedanst, ziet een ANP-verslaggever.
Veel mensen hebben vlaggen bij zich. Veelal de oude Iraanse vlag van voor de Islamitische Republiek Iran, maar ook de Nederlandse, Israëlische en Amerikaanse vlag zijn te zien. De mensen staan op zo'n 100 meter van de ambassade, waar een afgezette plek is gemaakt. Politie is aanwezig.
De naam "Pahlavi, Pahlavi" wordt gescandeerd. Reza Pahlavi, de zoon van de laatste sjah van Iran, riep veelvuldig op tot demonstraties in Iran en wordt door een deel van de bevolking gezien als degene die een nieuwe regering zou moeten opzetten. Hij woont al jaren in ballingschap in Amerika en liet zondag via The Washington Post weten de overgangsperiode te willen leiden.
