Grote scheepvaartconcerns mijden ook Suezkanaal

door anp
zondag, 01 maart 2026 om 14:58
anp010326135 1
KOPENHAGEN (ANP/AFP) - Enkele grote scheepvaartconcerns mijden om de onrust in het Midden-Oosten niet alleen de Straat van Hormuz, maar hebben ook besloten om niet meer door het Suezkanaal te varen. Zondag kondigde onder meer het Deense Maersk aan tot nader order alle schepen tussen Europa en Azië weer om Afrika te laten gaan. Daardoor kunnen de levertijden van allerlei producten oplopen, want de reis via Kaap de Goede Hoop kan tot wel twee weken langer duren.
"De veiligheid van onze bemanningen, schepen en de lading van onze klanten blijft onze hoogste prioriteit", benadrukte Maersk in een verklaring. "We blijven ons inzetten om de impact op de toeleveringsketens van onze klanten te minimaliseren", voegde de onderneming toe, terwijl ook de vaarten door de Straat van Hormuz werden opgeschort.
Het Franse CMA CGM, de op twee na grootste containerrederij ter wereld, kwam met eenzelfde verklaring. Het concern heeft schepen in de Perzische Golf tevens opdracht gegeven om beschutting te zoeken in verband met de aanvallen op Iran en vergeldingsacties van dat land.
