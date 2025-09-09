Zoon prins Laurent en Wendy Van Wanten doet verhaal in VTM-docu

BRUSSEL (ANP) - Clément Vandenkerckhove, de zoon van de Belgische prins Laurent en Wendy Van Wanten, doet zijn verhaal in een tweedelige documentaire van zender VTM. De eerste aflevering is dinsdagavond uitgezonden, de tweede aflevering is donderdag 18 september te zien. Ook Wendy Van Wanten, van wie de echte naam Iris Vandenkerckhove is, komt aan het woord in de documentaire.

De 25-jarige Clément zegt in een aankondiging dat hij "het stilzwijgen" wil doorbreken en de speculaties over het vaderschap van Laurent achter zich wil laten. "Ik wil niet de hele tijd moeten horen: weet je eigenlijk wel wie je vader is? Ik wil gewoon met mijn pa een pint gaan drinken." Van Wanten vertelt in de documentaire ook over de afspraakjes met Laurent waaruit Clément voortkwam.

De prins erkende dinsdag dat hij een zoon heeft met Iris Vandenkerckhove. Clément werd geboren voordat Laurent zich verloofde met zijn huidige vrouw Claire.