ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump ongelukkig met Israëlische aanval op Qatar

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 23:03
anp090925191 1
DOHA (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is niet blij met de Israëlische raketaanval op Qatar. Hij schrijft op Truth Social dat hij de locatie van de aanval betreurt en dat Israël en de Verenigde Staten hier niet bij gebaat zijn.
"Dit was een beslissing van premier Netanyahu, dit was niet mijn beslissing", wil Trump verduidelijken. Hij schrijft dat hij van het Amerikaanse leger te horen kreeg dat Israël op het punt stond om Hamasleiders aan te vallen in Doha. De president zou toen direct de opdracht hebben gegeven om de Qatari's daarover te informeren, "maar helaas te laat om de aanval te stoppen".
Volgens de Qatarese premier Mohammed bin Abdulrahman al-Thani belden de Amerikanen tien minuten nadat de luchtaanval was begonnen.
Trump benadrukt dat het uitschakelen van Hamas een legitiem doel is, maar ziet het als "ongelukkig" dat dat nu in Qatar moest gebeuren. Hij ziet de Golfstaat als een "krachtige bondgenoot en vriend van de VS".
loading

POPULAIR NIEUWS

download (8)

Don Lemon: “Trump is zieker dan het Witte Huis doet voorkomen”

Schermafbeelding 2025-09-09 103900

B&B Vol liefde: is Illya helemaal gek geworden?

VWH-DermNetNZ-Panniculitis-01-76febbb615f4442988c74db6a46187ba

Vroege signalen aan je handen dat er iets mis is met de alvleesklier

ANP-532422810

Werkt 'dry needling' echt? Dit zegt de wetenschap

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

Loading