Trump ongelukkig met Israëlische aanval op Qatar

DOHA (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is niet blij met de Israëlische raketaanval op Qatar. Hij schrijft op Truth Social dat hij de locatie van de aanval betreurt en dat Israël en de Verenigde Staten hier niet bij gebaat zijn.

"Dit was een beslissing van premier Netanyahu, dit was niet mijn beslissing", wil Trump verduidelijken. Hij schrijft dat hij van het Amerikaanse leger te horen kreeg dat Israël op het punt stond om Hamasleiders aan te vallen in Doha. De president zou toen direct de opdracht hebben gegeven om de Qatari's daarover te informeren, "maar helaas te laat om de aanval te stoppen".

Volgens de Qatarese premier Mohammed bin Abdulrahman al-Thani belden de Amerikanen tien minuten nadat de luchtaanval was begonnen.

Trump benadrukt dat het uitschakelen van Hamas een legitiem doel is, maar ziet het als "ongelukkig" dat dat nu in Qatar moest gebeuren. Hij ziet de Golfstaat als een "krachtige bondgenoot en vriend van de VS".