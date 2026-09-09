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Kuipers: modellen RIVM niet bruikbaar voor patiëntenspreiding

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 11:26
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DEN HAAG (ANP) - De modellen waarmee gezondheidsinstituut RIVM voorspellingen deed over de druk van coronapatiënten op de ziekenhuiszorg, waren niet bruikbaar voor het LCPS, het centrum dat de spreiding van ernstig zieke patiënten over het land coördineerde. Dat heeft voormalig zorgbestuurder Ernst Kuipers gezegd tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.
Kuipers stond in maart 2020 zelf aan de basis van het LCPS, dat hij bleef leiden tot hij in januari 2022 minister van Volksgezondheid werd. Hij besefte al direct dat hij over eigen modelleurs moest beschikken. Met de modellen van het RIVM was op zich niets mis, maar er rolden voor de ic-bezetting bandbreedtes uit die voor de planning van het LCPS niet bruikbaar waren. Kuipers had preciezere data nodig, vertelde hij.
De data waar het RIVM mee werkte, waren volgens Kuipers bovendien "incompleet" en liepen vaak dagen achter op de werkelijkheid. De oud-zorgbestuurder voegde daar wel aan toe dat iedere rekenmethode zijn beperkingen kent. "Een model is geen glazen bol, iedereen begrijpt dat."
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