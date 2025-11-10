China gaat deze zeer goedkope en effectieve kamikaze-drone massaal produceren (en exporteren aan de hoogste bieder)

Tijdens de Zhuhai Air Show in China toonde staatsbedrijf Norinco de nieuwe zelfmoorddrone Feilong-3000, een onbemand vliegtuigje dat qua uiterlijk en functie sterk doet denken aan de Iraanse Shahed-drones. De onthulling past volgens Belgische nieuwssite BusinessAM in China’s streven om goedkope munitie in bulk te produceren voor toekomstige conflicten.

De Feilong-300D onderscheidt zich vooral door zijn prijs: per stuk zou de drone slechts 10.000 dollar kosten (nog geen 8700 euro). De South China Morning Post noemt het een “veelzijdig wapen dat in staat is om gepantserde doelen aan te vallen en surveillance- en verkenningsmissies uit te voeren.”

Massaproductie

Technisch gezien is het geen hoogstandje: een simpele constructie met een benzinemotor en een deltavleugelontwerp, maar daardoor juist betaalbaar en geschikt voor middellange afstanden. Tijdens oefeningen zou de drone 1.000 kilometer hebben afgelegd, luchtafweer hebben ontweken en een gesimuleerde basis met succes hebben getroffen. Norinco speelt volgens rapporten nadrukkelijk in op kleinere landen die effectieve, goedkope wapens zoeken.

De lage productiekosten zetten China recht tegenover bestaande spelers: Russische Lancet-drones kosten naar verluidt tussen de 75.000 en 80.000 dollar, terwijl de Geran (de Russische Shahed-versie) tussen de 125.000 en 150.000 dollar kost. Met de Feilong-300D mikt China op massaproductie en export.

Kernkoppen

Belangrijk en zorgelijk is dat de drone ook geïntegreerd kan worden in gecombineerde operaties met gevechtsvliegtuigen en grond-raketsystemen, en dat hij “kan worden uitgerust met kernkoppen”, zo melden bronnen.