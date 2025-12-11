ECONOMIE
Onderzoek: consument kan profiteren van dalende zuivelprijzen

Economie
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 16:51
LELYSTAD (ANP) - Consumenten kunnen binnenkort mogelijk profiteren van lagere prijzen van zuivel, zoals melk, boter en room, in de supermarkt. Volgens marktbureau DCA Market Intelligence komt dit doordat de melkprijs in korte tijd is teruggevallen tot het laagste niveau in tien jaar. "De prijsval op de Europese zuivelmarkt is in korte tijd uitzonderlijk scherp", stelt het bureau dat regelmatig onderzoek doet naar de prijsontwikkelingen.
De prijsdaling hangt samen met onder meer "een felle boteroorlog" in Duitsland en een melkoverschot doordat de productie sinds de zomer flink is toegenomen. Volgens DCA is de melkprijs teruggevallen tot 14,50 euro per 100 kilo, het laagste niveau in tien jaar.
Volgens de onderzoekers is een snel prijsherstel voorlopig onwaarschijnlijk. "Het wereldwijde melkoverschot blijft naar verwachting de komende maanden drukken op de prijzen."
