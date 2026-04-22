Zorgen in Kamer over stop stroomaansluitingen in Utrecht

DEN HAAG (ANP) - Veel partijen in de Tweede Kamer hebben woensdag zorgen geuit over de dinsdag aangekondigde stop voor nieuwe stroomaansluitingen in een deel van de provincie Utrecht. Kamerleden willen weten of de stop die in juli ingaat echt tijdelijk blijft en hoe het kabinet voorkomt dat ook andere regio's hiermee te maken krijgen.

Staatssecretaris Jo-Annes de Bat van Klimaat en Groene Groei maakte dinsdag bekend dat de stad Utrecht en omliggende plaatsen geen nieuwe of zwaardere stroomaansluitingen kunnen krijgen. Dat komt doordat het stroomnet daar al te vol is, zogenoemde netcongestie. "De ultieme oplossing is het uitbreiden van hoogspanningsstations in Breukelen en Utrecht-Noord", zei de CDA-bewindsman dinsdag.

Pieter Grinwis van de ChristenUnie vroeg woensdag waarom het zo lang duurt voordat die nieuwe stations gebouwd worden. "Kunnen wij alleen nog maar pennenlikken? Het is toch onacceptabel om met droge ogen te beweren dat het station pas in 2031 wordt opgeleverd?"