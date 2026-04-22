Cosmeticaketen Rituals waarschuwt klanten na datalek

AMSTERDAM (ANP) - Cosmeticaketen Rituals is slachtoffer geworden van een hack, waarbij gegevens van klanten op onrechtmatige wijze zijn gedownload. De onderneming waarschuwt klanten dat ze nu extra alert moeten zijn op eventuele phishingberichten. De gedownloade gegevens kunnen namelijk door fraudeurs worden misbruikt, bijvoorbeeld voor valse e-mails. Van hoeveel klanten gegevens zijn gelekt, is niet duidelijk.

Het gaat onder meer om namen, adressen, telefoonnummers en geboortedata. "Er zijn geen wachtwoorden of betalingsgegevens gelekt", benadrukt het bedrijf in een mail aan gedupeerde klanten. "Voor zover wij weten, zijn de buitgemaakte gegevens niet openbaar gemaakt", voegt de keten eraan toe.

Rituals zegt onmiddellijk na de ontdekking van de hack maatregelen te hebben genomen en de toegang tot de gegevens te hebben geblokkeerd. Rituals heeft het incident ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het bedrijf zegt aanvullende beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen om herhaling te voorkomen.