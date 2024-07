Zorgen VN-mensenrechtenchef Turk over 'dodelijke onrust' Venezuela

GENÈVE (ANP) - De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Turk, is naar eigen zeggen "diep bezorgd over de dodelijke onrust" in Venezuela sinds de omstreden presidentsverkiezingen van zondag. Hij is "gealarmeerd over signalen van buitenproportioneel gebruik van geweld door wetshandhavers, samen met geweld door gewapende individuen die de regering steunen".

Hij roept de autoriteiten op "het recht van de Venezolanen te respecteren om samen te komen en vreedzaam te demonstreren en om hun mening vrij en zonder angst te kunnen uiten".

De linkse regering van president Nicolás Maduro stelt dat de president weer is herkozen. Volgens de oppositie heeft hij een verkiezingsnederlaag geleden en kreeg de kandidaat van de oppositie 70 procent van de stemmen. Maduro kwam aan de macht na het overlijden elf jaar geleden van de autoritair regerende linkse populist Hugo Chávez (1954-2013) die in 1999 aan was gekomen.

Volgens de mensenrechtenchef zijn betogingen tegen Maduro in minstens zeventien van de 24 deelstaten.