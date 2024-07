Griekspoor en Koolhof kunnen niet stunten tegen Nadal/Alcaraz

PARIJS (ANP) - Het is Tallon Griekspoor en Wesley Koolhof in het mannendubbelspel van de Olympische Spelen niet gelukt Rafael Nadal en Carlos Alcaraz te verslaan. De Spanjaarden waren met 6-4 6-7 (2) 10-2 te sterk voor het Nederlandse duo. In de derde set wordt een tiebreak tot de tien punten gespeeld.

De wedstrijd - die bijna 2,5 uur duurde - werd gespeeld op het uitverkochte Court Suzanne Lenglen, de tweede baan op Roland Garros. De stadion biedt plek aan ruim 10.000 toeschouwers.

'Nadalcaraz', zoals het koppel wordt genoemd, is dit olympisch tennistoernooi een ware attractie. De 38-jarige Nadal en de zeventien jaar jongere Alcaraz vormen voor het eerst een duo op het hoogste podium.

Gemengd dubbelspel

Na de uitschakeling van Griekspoor en Koolhof is het duo Koolhof/Demi Schuurs het enige overgebleven Nederlandse duo in het olympische tennistoernooi. Het koppel staat in de kwartfinales van het gemengd dubbelspel.

Griekspoor moest maandag ook in het enkelspel zijn meerdere erkennen in Alcaraz. De regerend kampioen op Roland Garros en Wimbledon won met 6-1 7-6 (3).