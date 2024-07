Zorginstituut wil obesitasmedicijn Wegovy niet in basispakket

DEN HAAG (ANP) - Een nieuw geneesmiddel tegen overgewicht en obesitas, Wegovy, moet volgens Zorginstituut Nederland niet worden opgenomen in het basispakket. Het instituut heeft daarover een advies uitgebracht aan minister Fleur Agema (Volksgezondheid). Hoewel het obesitasmedicijn volgens het Zorginstituut bewezen effectief is, zijn er nog grote onduidelijkheden over de gezondheidseffecten voor patiënten.

Ook is opname in het basispakket op dit moment "maatschappelijk niet te verantwoorden", vindt het instituut. De werkzame stof van het medicijn is semaglutide, dat ook verkocht wordt als diabetesmedicijn onder de merknaam Ozempic. Op dat middel, dat bij diabetespatiënten de bloedsuikerspiegel verlaagt, is een run ontstaan omdat een paar jaar geleden bekend werd dat het ook helpt met afvallen. "Het Zorginstituut vindt dat de tekorten voor diabetespatiënten des te meer benadrukken hoe belangrijk het is om scherp te bepalen welke mensen het meeste baat hebben bij het geneesmiddel."

Het vergoeden van het nieuwe medicijn zou ook grote gevolgen hebben voor het zorgbudget: de kosten kunnen oplopen tot 1,3 miljard euro per jaar. "Gaan we een mogelijk hele grote groep mensen in Nederland levenslang dure medicatie geven, terwijl we nog veel niet weten over gepast gebruik van dit middel? En terwijl noodzakelijke maatregelen om de samenleving gezonder te maken uitblijven?", zegt bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut.

Extra onderzoek

Het Zorginstituut wil dat er extra onderzoek komt naar de gezondheidseffecten van Wegovy en roept de politiek op "om een breder debat te voeren over de maatschappelijke aanpak van overgewicht en de inzet van zorg en van preventie".

In Nederland hebben ongeveer 7 miljoen mensen overgewicht, van wie 14 procent ernstig overgewicht heeft, ofwel obesitas. Volgens de fabrikant zouden zo'n 4 miljoen Nederlanders in aanmerking komen voor het medicijn.