Nadal doet met zege in dubbelspel vertrouwen op voor Spelen

BASTAD (ANP/RTR) - Rafael Nadal heeft in Bastad met een zege in het dubbelspel vertrouwen opgedaan voor de Olympische Spelen. De 38-jarige Spanjaard won samen met de Noor Casper Ruud van het als tweede geplaatste duo Guido Andreozzi uit Argentinië en Miguel Reyes-Varela uit Mexico: 6-1 6-4.

Het was voor Nadal zijn eerste optreden in de Zweedse plaats sinds 2005, toen hij als 19-jarige het toernooi in het enkelspel won. De winnaar van 22 grandslamtoernooien koos er, in aanloop naar de Spelen van Parijs, voor Wimbledon over te slaan.

"Persoonlijk ben ik blij en ik denk dat het een goede wedstrijd was. We speelden best goed voor de eerste keer samen en ik ben blij om hier na bijna twintig jaar weer terug te zijn", zei Nadal. "Ik heb mooie herinneringen aan deze plek uit 2003, 2004 en 2005, dus ik geniet van deze week en kan hopelijk doorgaan."

Nadal doet ook mee aan het enkelspel in Bastad en moet in de eerste ronde tegen Leo Borg, de zoon van de Zweedse grootheid Björn Borg, spelen. Nadal, die bij de Spelen van 2008 een gouden medaille in het enkelspel won en in 2016 goud in het dubbelspel, komt in Parijs in het dubbelspel in actie met zijn landgenoot Carlos Alcaraz, die dit jaar Roland Garros en Wimbledon won.