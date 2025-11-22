Reuters: moederbedrijf Nexperia verzocht ingreep in te trekken

AMSTERDAM (ANP/RTR) - Het Chinese moederbedrijf van Nexperia heeft Nederland verzocht de ingreep door demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken) bij de Nijmeegse chipmaker terug te draaien. Persbureau Reuters heeft hierover documenten ingezien.

VVD-minister Karremans legde Nexperia eind september beperkingen op om te voorkomen dat moederbedrijf Wingtech activiteiten en kennis zou weghalen uit Europa. China verbood daarop de export van chipproducten van Nexperia. Deze week schortte Karremans de maatregel op. Voor dit besluit drongen advocaten van Wingtech er twee keer bij het ministerie op aan de ingreep in te trekken. Ze omschreven die als een ongekende en onevenredige "onteigening" zonder juridische basis.

Kort na de ingreep schorste de ondernemingskamer in Amsterdam de Chinese topman van Nexperia wegens vermoedens van slecht bestuur. In een brief aan de rechtbank zei de landsadvocaat dat er een aanzienlijk risico was dat Wingtech zich niet aan de overheidsinterventie zou houden.